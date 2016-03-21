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    Газзаев: «В данный момент Кокорин – твердый игрок скамейки «Зенита»

    Экс-наставник сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о матче 21-го тура РФПЛ «Крылья Советов» – «Зенит». Также специалист дал оценки игре нападающего Александра Кокорина и хавбека Юрия Жиркова.

    «Игра была выиграна за счет класса футболистов «Зенита». Очень старались «Крылья Советов», но уровень мастерства игроков петербургской команды решил исход матча.

    Видно, что Кокорин немного нервничает и выходит на непривычной для себя позиции и потому не может реализовать свой потенциал. Игрок, за которым пристально следят сейчас, плотно сидит на скамейке запасных, и все это влияет на его психику.

    Я думаю, что новый сезон покажет, насколько хорош Кокорин. Но пока Александр – твердый игрок запаса.

    Что касается Жиркова, это высококлассный игрок, который вместе со Смольниковым очень эффективно и эффектно помогает атакам своей команды», – сказал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2016 21:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 22 марта 2016, 04:09

      Давно ещё с СССР ЦСКА делало почти также .. Есть игрок нормальный .. берем его бац в армию... Не хочешь в армию играй за коней ... Сейчас Зенит скупает всех игроков с паспортами чтоб лимит бил по конкурентам и ставили молодых и неумелых.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 марта 2016, 01:36

      В данный момент Газзаев твердый балабол )))

      -3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 марта 2016, 01:08

      Культ личности кокорина продолжает бередить неокрепшие души

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 21 марта 2016, 22:07

      Кокорина и брали для лавки, обижаться нечего.
      Зато какие бабки на халяву !

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