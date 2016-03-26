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    Призы от Monster за победу в Конкурсе прогнозов

    «Бомбардир» продолжает тестировать Конкурс прогнозов. Мы благодарим вас за участие, советы и критику. Все ваши комментарии не остаются без внимания, и мы оперативно стараемся решать возникающие проблемы. А пока приятные новости. Как мы и обещали, по итогам марта мы наградим лучших игроков Конкурса прогнозов. Трое победителей (первые три места в первом дивизионе) получат призы от наших партнеров, компании Monster – наикрутейшие наушники iSport Strive UCT3, которые позволяют вам полноценно присутствовать сразу в двух мирах: в мире спорта и в мире музыки. Под них даже ваши ставки начинают выигрывать чаще. Честно, мы проверяли:)

    С апреля мы планируем запустить немного обновленную версию Конкурса прогнозов: с дополнительными фишками, бонусами и призами. Следите за новостями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2016 20:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31

      Syavko0261 25 марта 2016, 13:02

      все правильно с дивизионами кто боролся попасть в первый дивизион уже там , и следущий сезон сбросится рейтинг , будут шансы кто не успел , так что ставьте и пробивайтесь

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 марта 2016, 16:12

      А смысл играть в апреле? Первых уже не догнать(((

      0
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 > андрей андреев 23 марта 2016, 16:39

      это призы за март. в апреле вроде должны будут сбросить рейтинг, останутся только дивизионы.

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Untitled-1 23 марта 2016, 16:44

      Не, сбросится вообще всё. И дивизионы тоже. Все начнут с нуля, чтобы было честно.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 марта 2016, 13:37

      А я думал на картинке спермотозоиды

      5
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      Рейтинг: +70

      макс438 22 марта 2016, 12:18

      НАУШНИКИ!?

      0
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 22 марта 2016, 11:53

      надеюсь за 6 место тоже что-нибудь дадут)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Untitled-1 22 марта 2016, 15:20

      Люлей)))

      3
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 > андрей андреев 22 марта 2016, 17:19

      ну это и без конкурса можно получить)

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Untitled-1 22 марта 2016, 19:35

      ))))

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