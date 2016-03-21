Зинченко: «Арсенал» – команда моего детства, но мечта – «Барселона»

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко рассказал о своем кумире и любимой команде.

«Читал биографию Ибрагимовича. В детстве ему было плевать на окружение, на мнение остальных. Человек шел своей дорогой и знал, к чему идет. Я не говорю, что это похоже на меня, просто мотивирует. Запомнилось, как Златан бегал кроссы с первой командой около школы и бежал специально первым, чтобы покрасоваться. Вообще больше люблю, когда меня критикуют. Это мотивирует, хочется доказать обратное.

Не считаю, что я какой-то знаменитый. Придерживаюсь мнения, что я никто и зовут меня никак. Ведь многие футболисты, если себя переоценивают, сходят со своего пути. Я благодарен богу, что вокруг меня такие люди, которые не дают не то что повернуть шею в сторону, а даже взгляд. «Арсенал» – команда моего детства. Но у всех мечта – «Барселона». Мечтаю когда-нибудь оказаться в «Барселоне» транзитом через «Арсенал». Ведь мечты нужны для того, чтобы они осуществлялись», – сказал Зинченко.