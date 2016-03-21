Венгер: «Мы должны вернуть фанатов своим отношением к футболу»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на призывы болельщиков покинуть занимаемую должность. Напомним, что во время матча 31-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:0) на гостевом секторе стадиона «Гудисон Парк» были замечены баннеры с текстом: «Время для изменений в «Арсенале», это не ФК «Арсен».

«Критику из средств массовой информации просто принять. От наших фанатов – немного сложнее. Мы должны вернуть фанатов своим отношением к футболу, и убедиться, что они будут с нами до конца сезона», – сказал француз.

Напомним, что по на текущий момент «канониры» идут на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ, уступая лидерующему «Лестеру» 11 очков.