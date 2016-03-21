Игрок «Вильярреала» выложил в соцсети снимок, где Пике играет рукой

Форвард «Вильярреала» Самуэль Гарсия после поединка с «Барселоной» (2:2) в 30-м туре Примеры опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter снимок стоп-кадра, который наглядно доказывает, что защитник сине-гранатовых Жерар Пике в одном из эпизодов сыграл рукой.

Судья, к счастью игрока каталонцев, эпизод откровенно прозевал, иначе был бы вынужден предъявить защитнику желтую карточку, которая стала бы для него второй в матче.

Чуть позже в оборонительных порядках «блауграна» Пике сменил Жереми Матье, который в итоге «добыл» для «Вильярреала» одно очко, отправив мяч в собственные ворота.

"Снимок стоит тысячи слов», – написал Гарсия.