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    Газзаев: «Дзюбы, Смолова и Кокорина в сборной достаточно, чтобы обойтись без Кержакова»

    Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев высказал свое мнение по поводу травмы нападающего «Цюриха» Александра Кержакова, полученной в матче чемпионата Швейцарии. Напомним, что теперь игрок не сможет помочь национальной команде в товарищеских матчах против Литвы (26-го марта) и Франции (29-го марта).

    «Очень печально, что Кержаков получил эту обидную травму. Хочется, чтобы Александр поскорее выздоровел.

    Стоит ли кого-нибудь вызывать в сборную на место Кержакова? У нас есть три форварда – Дзюба, Смолов и Кокорин, чье положение в сборной России не обсуждается. Этих людей вполне достаточно. Тем более что сейчас я не вижу нападающих, которые могли бы составить конкуренцию трем основным форвардам», – сказал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2016 21:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2016, 18:19

      Это Кокорин то не обсуждается???))) У него там в сборной что, абонемент? Ну Газ сказанул...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 21 марта 2016, 07:49

      Особенно фамилия Кокорина повеселила.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 марта 2016, 21:47

      Что они есть, что их нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 20 марта 2016, 21:43

      Газзаева уже давно никто всерьез не воспринимает. Его интервью можно не выкладывать!

      1
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