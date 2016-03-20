Пименов: «Гилерме или Крицюк? На 100 процентов предпочтение отдаю русскому человеку»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов накануне матча 21-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Краснодаром» сделал акцент на игре голкиперов команд Станиславе Крицюке и Гилерме, отдав предпочтение первому.

«Перед каждой игрой шансы равны. Проблемы есть как у «Локомотива», так и у «Краснодара», поэтому здесь игра все расставит по своим местам.

Что же касается вопроса о том, будет ли это дуэль вратарей сборной России Гилерме и Крицюка, то отвечу так: предпочтение отдаю русскому человеку на все 100 процентов. В итоге, кто больше принесет пользу сборной России, на того и ставка», – сказал Пименов.