Мерсон: «Венгер не подпишет Ибрагимовича, потому что тот будет подвергать сомнению его работу»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал слухи о том, что состав «канониров» может пополниться шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем, который близок к уходу из «ПСЖ».

«Ибрагимович — победитель, он выиграл 13 трофеев в разных лигах. Но Венгер, разумеется, не станет подписывать с ним контракт, потому что тот будет подвергать сомнению его работу. Венгер не захочет, чтобы кто-то сидел в раздевалке и задавал лишние вопросы, приходил после матча и накалял обстановку», — заключил Мерсон.