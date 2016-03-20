Гард: «Мы не могли себе позволить проиграть. Это конец»

Главный тренер «Астон Виллы» Реми Гард оценил перспективы команды сохранить место в АПЛ после поражения в матче 31-го тура против «Суонси» (0:1).

«Я снова разочарован тем, что игра для нас закончилась ничем. В нашем положении мы не могли себе позволить проиграть. К сожалению, это конец», – сказал Гард.

Это поражение стало для бирмингемцев шестым подряд. После 31 матча «Астон Вилла» имеет 16 очков и находится на последнем месте в таблице на расстоянии 12 баллов от 17 позиции, которая позволяет остаться в АПЛ.