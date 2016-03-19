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Хиддинк: «Я был очень доволен решением назначить пенальти»

19 марта 2016, 21:01
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Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился впечатлениями от матча 31-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:2).

«Мы хорошо начали, но затем слишком легко отдали мяч. Справиться с этим мы смогли к концу первого тайма. Во второй половине нас поймали на контратаке, но мы сумели добыть ничью.

У «Вест Хэма» отличная команда, они стучатся в двери топ-четверки. Я был очень доволен решением назначить пенальти. Мне тяжело судить, но думаю, что все произошло на линии штрафной, а линия – это часть штрафной», – сказал Хиддинк.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Англия Челси Вест Хэм Хиддинк Гус
Комментарии (1)
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Вомбат
1458411960
Закосил под дурачка. Все он прекрасно видел.
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