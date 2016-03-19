Слуцкий: «Китайцы готовы были отдать Оланаре в бесплатную аренду»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением об игре нападающего армейцев Аароне Оланаре. Напомним, форвард принадлежит «Гуанчжоу Фули» и за московскую команду выступает на правах аренды.

– Потихоньку подпускается к основе нападающий Аарон Оланаре. Как оцените его действия?

– Мы довольно долго его вели, и ситуация сложилась так, что китайцы были готовы отдать его в бесплатную аренду. Мы решили воспользоваться этим, потому что с уходом Думбия у нас не осталось «железного» основного форварда, даже с учетом того, что Муса успешно играет на этой позиции. Это мощный нападающий с хорошей левой ногой, но у него достаточно долго не было игровой практики, поэтому ему приходится не только вписываться в команду в тактическом плане, но и набирать кондиции. В целом он оставил приятное впечатление на сборах и я опять-таки уверен, что он будет нам полезен.