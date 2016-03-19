Месси: «Я не верю, что Луис хотел причинить мне вред»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал решение о снижении срока дисквалификации защитника «Атлетико» Филипе Луиса.

Напомним, в матче этих команд Луис получил прямую красную карточку за нарушение против Месси и был дисквалифицирован на три встречи. Позже наказание было уменьшено до одной игры.

«Обычно ноги не поднимают до уровня колена. Там не было намерения причинить вред, однако очевидно, что правила запрещают так играть.

Комитет принял решение сократить дисквалификацию, и я не верю, что Луис выполнил этот прием с плохими намерениями.

Я не люблю говорить о том, что происходит на поле. На изображениях трудно разобрать, каковы были намерения, так зачем создавать противоречия?», – сказал Месси.