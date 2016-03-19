Хохлов: «Слухи об отставке Кобелева? Прочитал, посмеялся и забыл»

Экс-хавбек и тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов отметил, что не обращает внимания на информацию в СМИ об отставке главного тренера бело-голубых Андрея Кобелева.

Напомним, сегодня динамовцам удалось добиться выездной победы над «Уфой» (1:0) во встрече 21-го тура РФПЛ.

– После победы вопрос об отставке Кобелева больше стоять не будет, или все определит игра с «Краснодаром"?

– У нас постоянно что-то пишут, что-то говорят. Иногда читаешь и удивляешься, откуда люди берут информацию. Некоторые вещи прочитал, посмеялся и забыл.

– А как воспринимали упоминание вашего имени в новостях про нового тренера «Динамо"?

– Повторюсь: некоторые статьи прочитал, посмеялся и забыл.