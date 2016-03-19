Молодежное первенство. «Локомотив» громит «Краснодар», «Зенит» играет вничью с «Крыльями Советов»

В матчах 21-го тура молодежного первенства России «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов», «Краснодар» и «Рубин» потерпели крупные поражения от «Локомотива» и «Мордовии», соответственно, а «Терек» переиграл «Урал».

Крылья Советов-мол. – Зенит-мол. – 0:0

Рубин-мол. – Мордовия-мол. – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Михаил Маркин, 59; 0:2 – Артур Игошев, 81; 0:3 – Михаил Маркин, 86.

Краснодар-мол. – Локомотив-мол. – 2:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Михаил Лысов, 10; 0:2 – Максим Чиканчи, 55; 1:2 – Алан Короев, 62; 1:3 – Артем Галаджан, 64; 1:4 – Денис Анисимов, 68; 1:5 – Артем Галаджан, 80; 2:5 – Нурик Гаджиев, 81.

Терек-мол. – Урал-мол. – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Аюб Бацуев, 78; 2:0 – Адам Абдурахманов, 90+4.