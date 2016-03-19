Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Силкин: «С «Уфой» «Динамо» будет биться за Кобелева и за свою честь»

    Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение, что в предстоящем поединке 21-го тура РФПЛ с «Уфой» бело-голубым придется сражаться за честь клуба, а также за главного тренера Андрея Кобелева, несмотря на не слишком высокий уровень нынешнего состава.

    «В матче с «Уфой» «Динамо» будет биться за Кобелева и, разумеется, за честь клуба. Играть будут тем составом, который есть, все же понимают, что он такой не от хорошей жизни.

    Сейчас «Динамо» в кризисе, но из него надо выходить, невзирая ни на какой состав. Трудно сказать, как сложится матч. Игра на игру не приходится. Можно играть хорошо, но проиграть, а можно действовать плохо и выиграть. Это ведь футбол», – сказал Силкин.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка «Уфа» – «Динамо». Начало – в 14:30.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2016 14:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11