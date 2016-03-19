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    ЦСКА – «Кубань». Онлайн-трансляция

    ЦСКА имеет шанс вернуть себе первое место, воспользовавшись осечкой «Ростова». «Кубань» же неплохо стартовала после зимнего перерыва, поэтому даже в гостевой игре попытается отобрать очки у именитого соперника.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 18:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 19:15

      Удачи кубанцам!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 марта 2016, 19:08

      Кубань щас не та что в прошлом году, но будем посмотреть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Kip 88 19 марта 2016, 12:39

      Кубань должен брать вверх над цска

      2
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