«Терек» – «Урал». Онлайн-трансляция

«Терек» традиционно ярко выступает на домашней арене. «Урал» же, потеряв несколько лидеров в межсезонье, все равно продолжает бороться за высокие места.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!