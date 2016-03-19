«Краснодар» готов заплатить четыре миллиона за 80% прав на Крицюка

«Краснодар» хочет выкупить у «Браги» вратаря Станислава Крицюка.

Напомним, в зимнее трансферное окно Крицюк был арендован краснодарцами у португальского клуба. По информации источника, «Брага» готова расстаться со своей долей прав на футболиста, которая составляет 80%.

Сообщается, что эти 80% обойдутся «Краснодару» в четыре миллиона евро.

После перехода в российский клуб Крицюк сыграл за него два матча в РФПЛ и одну игру в Кубке России, не пропустив ни одного гола.