Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» готов заплатить четыре миллиона за 80% прав на Крицюка

    «Краснодар» хочет выкупить у «Браги» вратаря Станислава Крицюка.

    Напомним, в зимнее трансферное окно Крицюк был арендован краснодарцами у португальского клуба. По информации источника, «Брага» готова расстаться со своей долей прав на футболиста, которая составляет 80%.

    Сообщается, что эти 80% обойдутся «Краснодару» в четыре миллиона евро.

    После перехода в российский клуб Крицюк сыграл за него два матча в РФПЛ и одну игру в Кубке России, не пропустив ни одного гола.

    Источник: A Bola

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2016 00:01
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 21 апреля 2016, 16:46

      Не, если выкупать, скажем, без ноги/руки, то куда ни шло. А, к примеру, без головы он на фиг не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 08:56

      Может ещё подождать, посмотреть?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 19 марта 2016, 08:23

      Прикольно!Кризис есть кризис!Даже футболистов уже по частям продают!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 19 марта 2016, 07:41

      Хороший вратарь! нужно брать!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 19 марта 2016, 00:42

      Обязательно нужно брать!!! Непременно! А ещё 20% у кого? Нужны все 100)
      Великолепно сыграл!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Denis SPb 19 марта 2016, 08:59

      Не размахивай чужими деньгами, ага, с футболистами, купленными по частям, бывают большие проблемы, в том числе и криминального характера. Всплывают всё новые и новые совладельцы, начинают требовать свою долю, какие-то бонусы за продажу, за переход, за матчи в сборной...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Aztec58 19 марта 2016, 11:13

      Согласен. Так я про это и говорю: нужно выкупать все 100%, пока цена приемлемая, чтобы ни от кого не зависеть. Тренерам, конечно, виднее - они на тренировках всё видят. И если у Станислава не только кураж, но и талант, то задумываться не стоит - как ни крути, будет хорошее капиталовложение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Freddi555 19 марта 2016, 00:18

      Хороший вратарь! Ничего не скажешь!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11