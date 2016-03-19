«Краснодар» готов заплатить четыре миллиона за 80% прав на Крицюка

Не, если выкупать, скажем, без ноги/руки, то куда ни шло. А, к примеру, без головы он на фиг не нужен.
«Краснодар» хочет выкупить у «Браги» вратаря Станислава Крицюка.
Напомним, в зимнее трансферное окно Крицюк был арендован краснодарцами у португальского клуба. По информации источника, «Брага» готова расстаться со своей долей прав на футболиста, которая составляет 80%.
Сообщается, что эти 80% обойдутся «Краснодару» в четыре миллиона евро.
После перехода в российский клуб Крицюк сыграл за него два матча в РФПЛ и одну игру в Кубке России, не пропустив ни одного гола.