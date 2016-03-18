Промес вызван на матчи сборной Голландии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес попал в заявку сборной Голландии на ближайшие товарищеские матчи.

25 марта голландцы примут сборную Франции в Амстердаме, а 29 марта сыграют в Лондоне против команды Англии.

Завяка сборной Голландии состоит из 25 футболистов и выглядит следующим образом:

вратари: Яспер Силлессен, Кеннет Вермеер, Йерун Зут;

защитники: Дэйли Блинд, Джеффри Брума, Виргил ван Дейк, Дарил Янмаат, Тимо Летсхерт, Эрик Питерс, Джоэл Велтман, Рон Влар, Йетро Виллемс;

полузащитники: Рихедли Базур, Йорди Класи, Дави Классен, Квинси Промес, Дави Проппер, Уэсли Снейдер, Джорджиньо Вейналдум;

нападающие: Мемфис Депай, Клаас-Ян Хунтелаар, Винсент Янссен, Люк де Йонг, Юрген Локадиа, Люсиано Нарсинг.