Промес вызван на матчи сборной Голландии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес попал в заявку сборной Голландии на ближайшие товарищеские матчи.
25 марта голландцы примут сборную Франции в Амстердаме, а 29 марта сыграют в Лондоне против команды Англии.
Завяка сборной Голландии состоит из 25 футболистов и выглядит следующим образом:
вратари: Яспер Силлессен, Кеннет Вермеер, Йерун Зут;
защитники: Дэйли Блинд, Джеффри Брума, Виргил ван Дейк, Дарил Янмаат, Тимо Летсхерт, Эрик Питерс, Джоэл Велтман, Рон Влар, Йетро Виллемс;
полузащитники: Рихедли Базур, Йорди Класи, Дави Классен, Квинси Промес, Дави Проппер, Уэсли Снейдер, Джорджиньо Вейналдум;
нападающие: Мемфис Депай, Клаас-Ян Хунтелаар, Винсент Янссен, Люк де Йонг, Юрген Локадиа, Люсиано Нарсинг.
Источник: KNVB