Пять игроков «Сибири» и «Торпедо» дисквалифицированы на шесть матчей

На внеочередном заседании КДК РФС было решено дисквалифицировать пятерых футболистов «Сибири» и армавирского «Торпердо».

Напомним, что после матча 26-го тура ФНЛ «Сибирь» - «Торпедо» (2:2) состоялась драка.

Таким образом Роман Беляев, Гуджа Рухаиа, Александр Харитонов (все - «Сибирь»), Абдулла Абациев и Никита Глушков (оба – «Торпедо») пропустят шесть матчей.

Абациев, Беляев и Глушков получили красные карточки во время игры. Двоим футболистам наказание было вынесено после изучения видеозаписи.