Григорьянц: «Низовцев приглашен на заседание КДК»

Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что арбитр матча 26-го тура чемпионата ФНЛ «Сибирь» – «Торпедо» (2:2) Игорь Низовцев приглашен на заседание КДК.

«Мы получили официальные документы по этой игре. Ждем еще видеоматриалов от клубов. Заседание состоится завтра в 12.00. Мы пригласили судейскую бригаду во главе с Низовцевым, официальных лиц матча, представителей клубов, а также игроков, которые были удалены», - сказал Григорьянц.

Напомним, что в этом матче Низовцев назначил в ворота хозяев три пенальти. В итоге на поле вспыхнула массовая драка. По некоторым данным, арбитр будет отстранен от работы, как минимум, до конца этого сезона.