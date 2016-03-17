Низовцев: «Можете думать и писать все, что хотите»

Арбитр матча 26-го тура чемпионата ФНЛ между «Сибирью» и армавирским «Торпедо» (2:2) Игорь Низовцев отказался комментировать свою работу в этом поединке.

«Чем руководствовался, назначив три пенальти за тайм в ворота одной команды? Абсолютно никаких комментариев.

Меня отстранили до конца сезона? Этот вопрос адресуйте департаменту судейства и инспектирования.

Готов ли к завершению карьеры? Повторяю, все вопросы – к руководству департамента судейства и инспектирования.

Про меня многое пишут сейчас? Можете думать и писать все, что хотите. От меня никаких комментариев вообще не будет!» - сказал Низовцев.

Ранее сообщалось, что арбитр отстранен от работы до конца нынешнего сезона. Напомним, что в этом матче Низовцев назначил три пенальти в ворота «Сибири», в результате чего на поле вспыхнула массовая драка между футболистами обеих команд.

Жесть дня: массовая драка в матче «Сибири» и «Торпедо». Карпин в деле!