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Низовцев: «Можете думать и писать все, что хотите»

17 марта 2016, 12:57
17

Арбитр матча 26-го тура чемпионата ФНЛ между «Сибирью» и армавирским «Торпедо» (2:2) Игорь Низовцев отказался комментировать свою работу в этом поединке.

«Чем руководствовался, назначив три пенальти за тайм в ворота одной команды? Абсолютно никаких комментариев.

Меня отстранили до конца сезона? Этот вопрос адресуйте департаменту судейства и инспектирования.

Готов ли к завершению карьеры? Повторяю, все вопросы – к руководству департамента судейства и инспектирования.

Про меня многое пишут сейчас? Можете думать и писать все, что хотите. От меня никаких комментариев вообще не будет!» - сказал Низовцев.

Ранее сообщалось, что арбитр отстранен от работы до конца нынешнего сезона. Напомним, что в этом матче Низовцев назначил три пенальти в ворота «Сибири», в результате чего на поле вспыхнула массовая драка между футболистами обеих команд.

Жесть дня: массовая драка в матче «Сибири» и «Торпедо». Карпин в деле!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия Cибирь Армавир Низовцев Игорь
Комментарии (17)
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Zeff
1458209547
Валере помог, ещё и драку спровоцировал. Герой!
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ФК Зенит всея Руси
1458209872
Ну, молодец. Теперь Низовцев заслужил себе статую в Аллее славы Спартака.
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REDWHITE_
1458211023
ОПЯТЬ ЗЕНИТОВСКИЙ УПЫРЬ....
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Каснодар
1458214447
Пенальти были назначены справедливо, молодец, что не комментирует. Скромно сказал. Смотрите повторы и от...гхкмм...станьте. Другой бы оправдываться начал. Значит уверен в своей правоте!
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Aztec58
1458214985
Действительно, а чё переживать-то, счёт уже пополнен, дисква пролетит быстро, и руби капусту по осени.
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narkozanos
1458215154
Да понятно почему он не даёт комментов,если он даже и чувствует вину свою,то оправдать себя не сможет перед всей этой толпой,да и вообще были хуже моменты,когда Аршавин выбивал мяч из рук Диканя,гол засчитали и всё,судье за матч 3 поставили и никого не отстраняли)))
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ФК Зенит всея Руси
1458215954
Объясняю бестолковым. Карпин - спартаковец. А бывшиз спартаковцев не бывает (с). Как и полагается спартаковцу -- Карпин это нулевой тренер. И как и полагается спартаковцу, нулевой тренер Карпин решает турнирные задачи околофутбольными способами, коррумпируя судей. Судья низовцев. работающий в стопроцентно спартаковском стилке, заслужил себе статую в Аллее славы Спартака. Что не ясно? Будем тупить дальше, делая вид что спартаквской башке очевидные вещи не очевидны?
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FanatSerj
1458216002
Ой ну ладно на честного человека наезжать, ну поставил он что три пенальти будут в одни ворота )))
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