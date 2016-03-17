Егоров: «Российская бригада арбитров справилась с матчем «Барселона» - «Арсенал»

Бывший арбитр Игорь Егоров остался доволен работой российской бригады во главе с Сергеем Карасевым в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Арсеналом».

«Считаю, что ребята справились. Главное, что Карасев, Иванов и Лапочкин получили большой опыт.

Приятно, что УЕФА грамотно подтягивает судей к Евро-2016. Дает вот такие встречи, где играют гранды, но при этом нет колоссального напряжения. Все-таки «Барселона» после матча в Лондоне обязана была проходить дальше и спокойно это сделала. Какой-то нервозности со стороны футболистов не было», - сказал Егоров.