Житнев: «Вся страна увидела эти пенальти и мутное судейство»

Нападающий «Сибири» Максим Житнев прокомментировал работу арбитра Игоря Низовцева в матче 26-го тура ФНЛ между его командой и армавирским «Торпедо» (2:2).

«Три пенальти – цирк, по-другому не назвать. Было бы время, нам бы и четвертый поставили. Матч транслируют на всю страну, все увидели эти пенальти и мутное судейство. Надеюсь, органы будут с этим разбираться.

Третий пенальти арбитр вообще на месте поставил, даже не смотрел. Резервный судья показывает в другую сторону, а главный показывает на точку. Понимал, что времени осталось мало, и начал уже откровенно засуживать. В конце нервы не выдержали, развязалась потасовка. Видел, что Карпин выбежал на поле, но не слышал, что он говорит. Дали два удаления, но, может, будут еще дисквалификации, может, что-то будут пересматривать.

Такого в этом сезоне еще не было. И это при домашнем судействе, при болельщиках, при губернаторе. Такое, мне кажется, только в России может произойти.

В раздевалке все были обескуражены. Неприятно в подобном участвовать. Одно дело, если в деревне такие матчи, а тут вроде на каком-никаком высоком уровне, выходим и бьемся, а тут такое. Понятно, что «Торпедо» всеми силами стремятся остаться в ФНЛ, но не до такой же степени.

Матч уже не вернешь, результат не отменишь, будем готовиться к следующей игре. Может, только злее будем, а может, наоборот», – сказал Житнев.