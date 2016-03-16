Орещук: «Низовцев поплыл, испугался сам себя»

Известный российский нападающий Роман Орещук пожелал главному судье матча 26-го тура ФНЛ между «Сибирью» и армавирским «Торпедо» (2:2), Игорю Низовцеву, поскорее завершить карьеру.

«В произошедшей драке виноват Низовцев? Конечно, он допустил массовую драку! Он сразу не пресек нарушение в центре поля, что привело к драке стенка на стенку. И там умудрился удалить запасного игрока, плюс по одному из каждой команды. Но самое смешное в том, что он добавил ко второму тайму 4 минуты, тогда как драка началась сразу после истечения основного времени встречи и длилась около 6 минут. И после этого он дал финальный свисток секунд через 30. Судья поплыл, испугался сам себя. Надеюсь, что этот матч станет для него последним», - сказал Орещук.

Напомним, что в этом поединке Низовцев назначил три пенальти в ворота «Сибири», что, в конечном итоге, привело к массовой драке футболистов.