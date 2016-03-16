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  • Ефремов: «Понимаю, почему у «Сибири» возникает много вопросов к судейству Низовцева»

Ефремов: «Понимаю, почему у «Сибири» возникает много вопросов к судейству Низовцева»

16 марта 2016, 21:37
3

Президент ФНЛ Игорь Ефремов намерен попросить департамент судейства и инспектирования оценить работу Игоря Низовцева на матче 26-го тура ФНЛ между «Сибирью» и армавирским «Торпедо» (2:2).

«Искренне надеюсь, что все футболисты, остыв, сожалеют, что произошла потасовка. Лига подготовила все документы. В пятницу состоится экстренное заседание КДК, на котором будут вынесены соответствующие санкции. Что касается судейства, оценивать действия арбитра не могу. Но я посмотрел повтор эпизода с третьим пенальти в ворота «Сибири» и понимаю, почему, мягко говоря, у хозяев возникает много вопросов. Уверен, вердикт департамента судейства и инспектирования по судейству Низовцева будет объективным. Более того, я как руководитель лиги подготовлю обращение в департамент судейства с просьбой оценить действия Низовцева в этом матче», - сказал Ефремов.

Напомним, что в этом матче Низовцев назначил три пенальти в ворота «Сибири». Один из них оказался реализованным, причем на 90-й минуте матча. В итоге на поле в конце встречи вспыхнула массовая драка между игроками.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Россия Cибирь Армавир Низовцев Игорь
Комментарии (3)
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K1llSwitch
1458153624
Такое пресекать нужно. Постоянно работать. А не шевелиться только тогда, когда уже обнаглели и не отвертеться.
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саша кул
1458155510
бля так там все замазаны что судейка в жопер хер что руководство команд и федерации футбола одни назначают судей другие платят ну а третьи делают результат а футбол там побаку зрители и тд и тп (там просто всех снять с постов и накзать посадить и пожизненно лишить занимание любых руководящих постов и так с каждыми глядишь игры три такие сыграют и следующие руководители будут работать а не бабло косить)короче ребята скоро чемп мира а вы там хуйней занимаетесь сделайте как я сказал и таких фуфло матчей больше не будет
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