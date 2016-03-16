Ефремов: «Понимаю, почему у «Сибири» возникает много вопросов к судейству Низовцева»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов намерен попросить департамент судейства и инспектирования оценить работу Игоря Низовцева на матче 26-го тура ФНЛ между «Сибирью» и армавирским «Торпедо» (2:2).

«Искренне надеюсь, что все футболисты, остыв, сожалеют, что произошла потасовка. Лига подготовила все документы. В пятницу состоится экстренное заседание КДК, на котором будут вынесены соответствующие санкции. Что касается судейства, оценивать действия арбитра не могу. Но я посмотрел повтор эпизода с третьим пенальти в ворота «Сибири» и понимаю, почему, мягко говоря, у хозяев возникает много вопросов. Уверен, вердикт департамента судейства и инспектирования по судейству Низовцева будет объективным. Более того, я как руководитель лиги подготовлю обращение в департамент судейства с просьбой оценить действия Низовцева в этом матче», - сказал Ефремов.

Напомним, что в этом матче Низовцев назначил три пенальти в ворота «Сибири». Один из них оказался реализованным, причем на 90-й минуте матча. В итоге на поле в конце встречи вспыхнула массовая драка между игроками.