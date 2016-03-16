Президент «Порту»: «Покупка Касильяса – абсолютный провал»

Президент «Порту» Пинту да Кошта заявил, что жалеет о покупке бывшего вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса минувшим летом и выразил мнение, что причина неудач команды в этом сезоне кроется в испанском голкипере.

«Приобретение Касильяса оказалось абсолютным провалом для нас. Икер совсем не оправдал наших ожиданий. Напротив, по его вине мы проиграли ряд матчей в чемпионате Португалии и на ранней стадии покинули Лигу чемпионов», - приводит слова президента «драконов» Elconfidencial.

После 26 туров «Порту» занимает третью строчку в португальской Примейре, отставая от лидера лиссабонской «Бенфики» на 6 очков.