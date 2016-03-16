Ярмоленко: «Это противостояние мы проиграли в Киеве»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) заявил, что после домашнего поражения у его команды практически не осталось шансов на выход в четвертьфинал турнира.

«В Манчестер мы ехали за победой – хотелось пройти дальше. Но нужно смотреть правде в глаза, не скрою, что это противостояние мы проиграли в Киеве. После 3:1 дома было трудно рассчитывать пройти дальше. Должен признать и свою ошибку, в противостоянии большую роль сыграл первый пропущенный нами гол в Киеве. Я играл с Агуэро, и не уследил за ним. После этого весь наш план на игру был нарушен. За это хочу извиниться перед командой и нашими болельщиками», - сказал он.

Напомним, что матч в Киеве «горожане» выиграли со счетом 3:1.