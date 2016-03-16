Сергей Ребров: «Я думаю, что был стопроцентный пенальти на Ярмоленко»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров пообщался с журналистами после ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч – 1:3).

- Сегодняшняя игра лучшая в 2016 году?

– Это абсолютно разные игры. Играть против «Александрии» и играть против «Манчестер Сити». Мы не можем и близко сравнивать накал Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Украины.

Сегодня я видел команду, которая старалась действовать друг за друга, обороняться компактно и атаковать. Те моменты, которые мы создавали, они были созданы за счет коллективных действий. За счет того, чего мы договаривались.

«Манчестер Сити» до последних 15 минут ничего не создал у наших ворот. Это заслуга ребят, что они работали компактно.

- Чем вызвана замена Теодорчика в перерыве?

– Лукаш не сильно вписался в игру. Ярмоленко играл в этой позиции, старался сегодня, мог забить. Я думаю, что был стопроцентный пенальти на нем, но судья не дал. Это все рабочие моменты – кто-то попадает в игру, а кто-то нет. Это нормально. Лукаш это нормально воспринял.

- Не было соблазна во втором тайме перейти исключительно на атакующий футбол? Терять, кажется, было нечего.

– Что значит – нечего терять? Нам бежать всей командой забивать при таком подборе игроков линии атаки? Не контролировать, а бежать забивать три мяча? Наверное, это неправильно. Мы старались атаковать большими силами, но старались держать под контролем игроков, которые очень опасны у «Манчестер Сити».