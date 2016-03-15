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    У Карпина было предложение от клуба Премьер-лиги

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин признался, что после увольнения из московского «Спартака» у него были предложения от других клубов Премьер-лиги. Карпин не стал называть конкретные команды, но отметил, что «Локомотив» в их число не входил.

    Напомним, Карпин возглавил «Торпедо» перед началом сезона ФНЛ. Под его руководством команда провела 25 матчей, три из которых выиграла. На данный момент армавирцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2016 07:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 16 марта 2016, 13:18

      Не-е-е, лучше Армавир...

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 16 марта 2016, 11:02

      Карпин,Аленичев и другие-были классными игроками,однако для достижения таких же высот на тренерской работы нужно гораздо больше времени,чтобы приобрести опыт и 5 лет - это мало!

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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 марта 2016, 11:53

      Может ему лучше лекции почитать. В ВШТ например, если желающие
      послушать найдутся?

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      Рейтинг: +18

      Fargo 15 марта 2016, 10:59

      Карпин набивает себе цену, так как у Торпедо Армавир, сейчас дела очень плохи...Возможно, когда Торпедо его уволит, Карпин надееться вернутся в премьер лигу.... Но какой клуб его возьмет, если с Торпедо такие результаты..??)

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