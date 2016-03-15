Асеведо: «Урал» готов противостоять командам, которые стоят выше в таблице»

Хавбек «Урала» Герсон Асеведо заявил, что на данном этапе екатеринбургцы способны на равных соперничать с любой командой чемпионата.

«Наша команда достаточно сильна и готова играть на равных с любым соперником. Есть команды, которые выше нас в турнирной таблице, но мы готовы противостоять им. Да, из команды ушли некоторые футболисты, но есть и пополнение, и новички обязательно нам помогут.

Наша цель – удерживать уровень игры и подняться выше в таблице, пусть нас и ожидает сложная концовка. Важно не провалиться и хорошо закончить чемпионат. Что касается личных целей, то это хорошее окончание чемпионата. А дальше посмотрю, как будет развиваться ситуация. Возможно, откроются новые опции для выбора.

Сравнить российский футбол с чилийским? Чилийский футбол немного более медленный и более физически затратный. В России гораздо больше футболистов высокого уровня, есть игроки разных сборных. В целом в России уровень выше, чем в Чили», – сказал Асеведо.