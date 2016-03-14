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Кобелев может быть уволен из «Динамо» в ближайшее время

14 марта 2016, 22:36
8

Руководство «Динамо» может в ближайшее время уволить Андрея Кобелева с поста главного тренера. Напомним, сегодня бело-голубые потерпели поражение от «Терека» (0:1), а в прошлом туре сыграли вничью с «Уралом» (1:1). Кроме того, динамовцы сошли с дистанции в кубке России, уступив «Амкару» (1:3)

Как сообщает источник, еще накануне поединка с командой из Грозного Кобелеву было поставлено условие – набрать шесть очков в трех встречах. Таким образом, в двух следующих матчах с «Уфой» и «Краснодаром» специалиста устроит исключительно победа его подопечных.

По итогам 20-ти туров «Динамо» расположилось на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (8)
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sobaka120982
1457984735
СМИ решили посудачить))) опять сплетни
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Вомбат
1457985484
Думаю, что это не сплетни. Кобелев своими метаниями с Денисовым и Погребняком наверняка достал руководство клуба. А отсутствие игровой дисциплины бросается в глаза.
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ФК Зенит всея Руси
1457986322
Правильно, ага. Свесьте все грехи всего Динамо на одного Кобелева - ох и пойдёт же у вас дела!!!
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Tri
1457988943
В школу физруком возьмут.
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Татошка
1457990223
там всё руководство пинком под зад отправить надо , сидят в кабинетах прятаться , не выполнимые задачи от дублёров ставят , капец , не команда а зенит-2. когда руководство в виде Гинера придёт тогда и результат будет , а сэтими лалками только ФНЛ светит.
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APchelov
1457997042
Уволить. Ха! В тюрьму! Это же ментовский клуб.
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отец григорий
1458026513
сначала продали всех значимых игроков,а потом Кобелев виноват.тут лучший тренер мира вряд ли поможет
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serhz
1458029770
Раздали всех более менее играющих игроков -приняли заведомое бревно Погребняка и сразу определился виновный во всех бедах -дайте Кобелеву хоть какое то время.
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