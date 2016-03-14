Кобелев может быть уволен из «Динамо» в ближайшее время

Руководство «Динамо» может в ближайшее время уволить Андрея Кобелева с поста главного тренера. Напомним, сегодня бело-голубые потерпели поражение от «Терека» (0:1), а в прошлом туре сыграли вничью с «Уралом» (1:1). Кроме того, динамовцы сошли с дистанции в кубке России, уступив «Амкару» (1:3)

Как сообщает источник, еще накануне поединка с командой из Грозного Кобелеву было поставлено условие – набрать шесть очков в трех встречах. Таким образом, в двух следующих матчах с «Уфой» и «Краснодаром» специалиста устроит исключительно победа его подопечных.

По итогам 20-ти туров «Динамо» расположилось на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 21 очко.