Салихамиджич видит большое будущее у Комана

Экс-полузащитник «Баварии» Хасан Салихамиджич расхвалил полузащитника мюнхенского клуба Кингсли Комана.

«Будучи очень молодым игроком, Коман мгновенно вписался в игру «Баварии» в своем первом сезоне. Он превзошел все ожидания. Конечно, ему повезло, что получили травмы Рибери и Роббен, но в этом нет вины француза. Коман имеет большое будущее», - сказал экс-игрок мюнхенской команды.

В текущем сезоне 19-летний французский хавбек сыграл за «Баварию» 25 матчей, в которых забил пять голов и сделал десять голевых передач.