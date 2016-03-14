Бенитес: «Со всеми переговорить не получилось, но руки пожали»

Новый главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес признался, что провел разговоры со многими игроками команды, в том числе – с капитаном Фабрисио Колоччини.

«Поговорил с Колоччини. Он кажется уверенным в том, что команда справится, ведь у нас отличный состав.

Я говорил с ним, с Шелви – со многими. Со всеми не переговорил, но мы пожали руки.

В субботнее утро мы встретились и поговорили о тактиках и других футбольных моментах. Провели тактическую тренировку, поработали над заготовками на будущее», - сказал Бенитес.

Отметим, что Колоччини, который не сыграет с «Лестером» из-за травмы, давно подвергается критике, и многие ждут того, что с него снимут капитанскую повязку. С «Лестером» капитаном будет Джонджо Шелви.