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    Вместо запланированного выходного, Бенитес созвал игроков «Ньюкасла» на тренировку

    Новый наставник «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес отменил запланированный выходной для игроков команды через час после того, как был назначен на пост главного тренера.

    Несмотря на то, что футболисты «сорок» должны были отдыхать в пятницу, испанский специалист собрал команду, чтобы провести дебютную тренировку под своим руководством. Причем, сделал он это в срочном порядке.

    Напомним, что Бенитес вчера 11-го марта был назначен главным тренером «Ньюкасла». Перед ним стоит задача не допустить вылета команды в низший дивизион.

    Источник: Skysports

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    12.03.2016 15:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 марта 2016, 16:56

      все правильно а АВБ после игры в Лиссабоне целых пять дней отпуска своим недоигрокам устроил ну и себе тоже вот и результат команда не в игровом тонусе и не в форме а потом пейнтбол и развлечения

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      Рейтинг: +284

      Kano > Garrincha58 12 марта 2016, 17:53

      Чем блин он думал воооооооооообще.

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