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    Игонин: «Тренер-иностранец усложнит задачу Кержакову»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что нападающему Александру Кержакову будет тяжело вернуться, если команду возглавит иностранец.

    «Судя по голам за «Цюрих», вызову в сборную, он быстро набрал форму. И «Зениту», думаю, не помешал бы – особенно в прошлом году, когда продали Рондона и впереди вообще не было альтернативы Дзюбе. Но вмешались нефутбольные причины, Боаш на Кержакова не рассчитывал. Если «Зенит» снова возглавит иностранец, Саше вернуться в команду будет очень сложно. Да и готов ли он сам к роли Анюкова?

    Анюков спокойно сидит на лавке, не бузит. Когда нужно – выходит и играет. Причем, глядя на него, даже не подумаешь, что человека месяцами держат в запасе», - сказал Игонин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2016 10:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 марта 2016, 12:18

      Вот и получается что Анюков профессионал который работает на команду и отлично выполняет свою работу за которую ему платят.
      А вот Саша хороший футболист, но может и нос сувать куда его не просили, а все это идет еще от того самого сезона когда они вместе с Денисовым и, Широковым слили чемпионство Зениту, а теперь не надо жаловаться что тот самый бумеранг вернулся.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 марта 2016, 10:20

      Если Кержаков попадёт на евро, и там сумеет англичанам и прочим штучек пять воткнуть, то его не только в Зенит позовут

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