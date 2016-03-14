Игонин: «Тренер-иностранец усложнит задачу Кержакову»

Вот и получается что Анюков профессионал который работает на команду и отлично выполняет свою работу за которую ему платят.
А вот Саша хороший футболист, но может и нос сувать куда его не просили, а все это идет еще от того самого сезона когда они вместе с Денисовым и, Широковым слили чемпионство Зениту, а теперь не надо жаловаться что тот самый бумеранг вернулся.
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что нападающему Александру Кержакову будет тяжело вернуться, если команду возглавит иностранец.
«Судя по голам за «Цюрих», вызову в сборную, он быстро набрал форму. И «Зениту», думаю, не помешал бы – особенно в прошлом году, когда продали Рондона и впереди вообще не было альтернативы Дзюбе. Но вмешались нефутбольные причины, Боаш на Кержакова не рассчитывал. Если «Зенит» снова возглавит иностранец, Саше вернуться в команду будет очень сложно. Да и готов ли он сам к роли Анюкова?
Анюков спокойно сидит на лавке, не бузит. Когда нужно – выходит и играет. Причем, глядя на него, даже не подумаешь, что человека месяцами держат в запасе», - сказал Игонин.