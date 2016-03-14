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    Давыдов выбыл из строя на полтора месяца

    Форвард «Спартака» Денис Давыдов, проводящий вторую часть сезона в «Младе Болеслав», повредил плечо во встрече молодежного первенства Чехии со «Славией» (6:2).

    Российский игрок покинул поле после всего шести минут пребывания на нем. По итогам медобследования нападающий будет вынужден пропустить полтора месяца.

    В осенней части чемпионата Давыдов провел за «Спартак» восемь поединков в РФПЛ, стал автором одного мяча и одной результативной передачи. В это зимнее трансферное окно футболист отправился в аренду в чешскую «Младу Болеслав».

    Источник: fanat1k.ru

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    14.03.2016 01:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 14 марта 2016, 11:51

      Вот что значит быть не гоьовым к сезону,по лишнему весу было видно что парень не готовился,и это в 20 лет профессионал начал жирком заплывать вот и результат

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 марта 2016, 08:57

      можно забыть про него

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 марта 2016, 03:29

      Все,наигрался

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