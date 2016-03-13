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  • Маурисио: «Если «Зенит» поможет с оформлением российского гражданства, мне будет приятно»

Маурисио: «Если «Зенит» поможет с оформлением российского гражданства, мне будет приятно»

13 марта 2016, 23:13
1

Хавбек «Зенита» Маурисио после победного поединка 20-го тура РФПЛ с «Рубином» (4:2) рассказал, как обстоят дела с получением российского гражданства, а также порадовался за голкипера «Локомотива» Гилерме, который был вызван в сборную России на ближайшие товарищеские встречи.

– Как продвигаются ваши дела с получением гражданства?

– Пока мы не начинали, все на уровне разговоров. Но я уже говорил, что если команда мне поможет сделать гражданство, мне будет приятно.

– Общались ли вы с Гилерме после того, как его вызвали в сборную России?

– Нет, но я желаю ему удачи. Он уже очень давно играет в России. Это приятно для нас, для иностранцев. Появляется шанс для других футболистов тоже.

– А вы представляете в сборной Бразилии иностранца?

– Вы знаете, уже много случаев натурализации: в России, в Германии. Если это удобно и стране, и футболисту, то почему нет. Для болельщиков, я думаю, это нормально.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Локомотив Россия Гилерме Маурисио
Комментарии (1)
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srg38
1457901507
ну турок Озил играет за Германию и норм.. другое дело, нужен ли нашей сборной еще один вратарь?) вот бы нападающий...
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