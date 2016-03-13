Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Газзаев: «Министерство спорта и РФС обязаны до конца сезона жестко проверять на допинг всех игроков»

    Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что министерству спорта и футбольной федерация России необходимо ужесточить допинговую проверку российских игроков накануне чемпионата Европы-2016 во Франции.

    «Сейчас все игроки, которые являются потенциальными кандидатами в сборную, будут стараться проявить себя в играх национального первенства с лучшей стороны ради приглашения в национальную команду для участия в чемпионате Европы. Надеюсь, что никого не поймают с допингом перед Евро-2016.

    Министерство спорта РФ и федерация футбола страны должны проводить жесточайшее тестирование игроков всех клубов после каждого тура вплоть до конца сезона. Слишком уж нехорошая тенденция наметилась в последнее время», – сказал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2016 22:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11