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    Гогниев: «Поездка на Евро-2016 – заоблачная мечта, но она всегда в моей голове»

    Нападающий «Урала» Спартак Гогниев рассказал, какие задачи ставит перед собой в нынешнем сезоне. Напомним, в матче 20-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:2) форвард сделал хет-трик.

    – Судя по вашим словам, вы и в 35 лет получаете удовольствие от футбола.

    – Так и должно быть! Спортсмен без эмоций и огня внутри – не спортсмен. Смысл тогда всем этим заниматься, если не получаешь удовольствия? Не важно, сколько ты получаешь денег, в какой лиге играешь. Футбол – моя профессия и жизнь, я не могу без этого. Сколько бы ни было мне лет, буду выходить хоть во второй лиге, хоть во дворе, как на последний матч. Только так можно чего-то добиться.

    – Какие личные задачи ставите на остаток сезона?

    – Никогда не ставил себе личных задач. Хочется забивать, но все зависит от командной игры. Главное, чтобы команда была как можно выше, добилась результата. Чтобы болельщики ходили на стадион и испытывали гордость за «Урал».

    – Поездка на чемпионат Европы входит в ваш список?

    – Это как заоблачная мечта, но она всегда в моей голове. Всегда хотел попасть в сборную. Сделаю все для этого, а как сложится, зависит не только от меня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2016 15:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 14 марта 2016, 09:57

      Спартак,если ты и в Грозном сыграешь красиво,то Слуцкий обязательно тебя заметит

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 16:52

      В качестве болельщика разве, ага. Ты не мечтай, ага, ты забей Тереку, ладно?

      -2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Aztec58 13 марта 2016, 17:03

      Похвальная мечта, да и хет-трики наших напов редкость.

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