Ван Гаал: «Я все еще могу спасти сезон для «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал уверен, что этот сезон может стать успешным для его команды, которая продолжает принимать участие в трех турнирах.

«Победа в Кубке Англии может спасти сезон, Лига Европы также может спасти сезон и попадание в четверку в чемпионате также может спасти сезон. Все это возможно. Я знаю, что это очень тяжело, но возможно. Если вы теряете игру - это катастрофа. Но это спорт, где-то вы можете потерять, а где-то выиграть», - сказал ван Гаал.