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    Булатов: «Широков и Еременко не мешают друг другу, эта проблема надуманная»

    Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Романа Широкова в стартовых матчах весенней части сезона.

    - Когда Широков был в «Спартаке», говорили, что они с Поповым мешают друг другу. Теперь то же самое происходит с Еременко?

    - Мне кажется, проблема надуманная. Игра ЦСКА в атаке не заточена на одного футболиста. С «Уфой» на Кубок Широков смотрелся прилично, против «Спартака» отыграл неплохо. В Ростове же не пошло. При такой плотности в середине поля ему трудно проявить себя. Да, Еременко с приходом Широкова чаще действует слева. Но это номинально. Не в ущерб своей игре. К тому же постоянно смещается в центр.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2016 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 марта 2016, 13:24

      Как они могут мешать друг другу, если они не играют и не выкладываются? Широков "простоя" полтора тайма и пару раз дал неточный пас в касание, а Еременко чуть-чуть пробежался и пару безадресных навесов сотворил! Вот чего хоть отбавляй у армейцев, так это артистизма! Сколько "левых горчишников" схлопотал Ростов на Дзагоеве и Тошиче? Один железный на Мусе был, а остальные ....-ЦИРК и циркачи!

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