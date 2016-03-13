Булатов: «Широков и Еременко не мешают друг другу, эта проблема надуманная»

Как они могут мешать друг другу, если они не играют и не выкладываются? Широков "простоя" полтора тайма и пару раз дал неточный пас в касание, а Еременко чуть-чуть пробежался и пару безадресных навесов сотворил! Вот чего хоть отбавляй у армейцев, так это артистизма! Сколько "левых горчишников" схлопотал Ростов на Дзагоеве и Тошиче? Один железный на Мусе был, а остальные ....-ЦИРК и циркачи!
Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Романа Широкова в стартовых матчах весенней части сезона.
- Когда Широков был в «Спартаке», говорили, что они с Поповым мешают друг другу. Теперь то же самое происходит с Еременко?
- Мне кажется, проблема надуманная. Игра ЦСКА в атаке не заточена на одного футболиста. С «Уфой» на Кубок Широков смотрелся прилично, против «Спартака» отыграл неплохо. В Ростове же не пошло. При такой плотности в середине поля ему трудно проявить себя. Да, Еременко с приходом Широкова чаще действует слева. Но это номинально. Не в ущерб своей игре. К тому же постоянно смещается в центр.