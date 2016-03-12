Раньери: «Говорю игрокам, что такой год не повторится»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился мнением об успехе команды в этом сезоне.

«За девять туров до конца прошлого сезона мы были в зоне вылета. Я всегда говорю игрокам, что этот год – исключительный, он не повторится. У всех больших клубов есть проблемы, а мы хорошо играем.

Я говорю им, чтобы они продолжали мечтать – в этом нет ничего плохого, если учесть, что мы заслужили эту возможность.

С самого начала сезона все говорили, что мы не продержимся долго, что рано или поздно мы рухнем, что все это – случайность.

Вместо этого мы – на вершине. У нас нет высокомерия, но есть желание продолжать мечтать. Парни расслаблены, спокойны и знают, что мы должны стараться побеждать в каждом матче», – сказал Раньери.