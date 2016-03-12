«Тулуза» – «Бордо». Смотреть онлайн

Сегодня пройдет встреча 30-го тура Лиги 1 между «Тулузой» и «Бордо». Претендент на вылет и середняк – в таких кондициях находятся команды в нынешнем сезоне. Однако именно такие игры зачастую заканчиваются с самым непредсказуемым результатом.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.