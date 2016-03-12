Канунников: «Не буду праздновать гол в ворота «Зенита»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников признался, что не станет праздновать гол в ворота «Зенита», так как с уважением относится к болельщикам сине-бело-голубых. Напомним, что матч 20-го тура РФПЛ «Зенит» — «Рубин» состоится в Санкт-Петербурге 13 марта.

«Несмотря на то, что с момента моего ухода из «Зенита» прошло четыре года, против своей бывшей команды на «Петровском» я не играл еще ни разу. В душе мне кажется, что кто-то из петербургских болельщиков до сих пор помнит меня. Я уважаю поклонников «Зенита», знаю, как они поддерживают воспитанников клуба, и поэтому не хочу задевать их чувства. Проявлю уважение и не стану праздновать гол», — сказал футболист.