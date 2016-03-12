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Канунников: «Не буду праздновать гол в ворота «Зенита»

12 марта 2016, 10:47
13

Нападающий «Рубина» Максим Канунников признался, что не станет праздновать гол в ворота «Зенита», так как с уважением относится к болельщикам сине-бело-голубых. Напомним, что матч 20-го тура РФПЛ «Зенит» — «Рубин» состоится в Санкт-Петербурге 13 марта.

«Несмотря на то, что с момента моего ухода из «Зенита» прошло четыре года, против своей бывшей команды на «Петровском» я не играл еще ни разу. В душе мне кажется, что кто-то из петербургских болельщиков до сих пор помнит меня. Я уважаю поклонников «Зенита», знаю, как они поддерживают воспитанников клуба, и поэтому не хочу задевать их чувства. Проявлю уважение и не стану праздновать гол», — сказал футболист.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия Рубин Зенит Канунников Максим
Комментарии (13)
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Измайловский Кочегар
1457770598
Хороший настрой. Но голов должно быть 3 :)))
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18JG
1457770886
Все помнят тебя, Макс. Только забиваешь ты очень-очень редко.
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REDWHITE_
1457771826
Первый гол не надо, а второй можно
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1457773780
Канунников: «Не буду праздновать гол в ворота «Зенита» ----------- Это недостаточно информативное заявление. Канунников обязан ещё заявить: будет ли он праздновать дубль. Далее: будет ли он праздновать хеттрик. Далее: будет ли он праздновать покер. Далее: а что, если он забьёт в одном матче сто голов Зениту? Ведь есть же такая вероятность - а Канунников почему-то молчит. Не порядок. - А вообще, такого пустомелю нужно было продавать прямо в Спартак. Там он был бы в родной стихии пустых балаболов.
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Aztec58
1457775145
Блин, о чём рассуждает эта посредственность?
Ответить
Fargo
1457778416
Ты его еще забей сначала....
Ответить
007R
1457780702
Сперва забей
Ответить
Serjoga
1457784157
Тогда не выходи играть, раз душой ты в Зените!
Ответить
Kollljan
1457788776
Сначала попробуй забей.
Ответить
bringing
1457858219
Монстр по забиванию голов просто
Ответить
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