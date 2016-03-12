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    Канунников: «Не буду праздновать гол в ворота «Зенита»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников признался, что не станет праздновать гол в ворота «Зенита», так как с уважением относится к болельщикам сине-бело-голубых. Напомним, что матч 20-го тура РФПЛ «Зенит» — «Рубин» состоится в Санкт-Петербурге 13 марта.

    «Несмотря на то, что с момента моего ухода из «Зенита» прошло четыре года, против своей бывшей команды на «Петровском» я не играл еще ни разу. В душе мне кажется, что кто-то из петербургских болельщиков до сих пор помнит меня. Я уважаю поклонников «Зенита», знаю, как они поддерживают воспитанников клуба, и поэтому не хочу задевать их чувства. Проявлю уважение и не стану праздновать гол», — сказал футболист.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.03.2016 10:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +377

      bringing 13 марта 2016, 11:36

      Монстр по забиванию голов просто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3931

      Kollljan 12 марта 2016, 16:19

      Сначала попробуй забей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 марта 2016, 15:02

      Тогда не выходи играть, раз душой ты в Зените!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 12 марта 2016, 14:05

      Сперва забей

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Fargo 12 марта 2016, 13:26

      Ты его еще забей сначала....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3418

      FRZZ 12 марта 2016, 13:11

      Желание видеть то, чего нет на самом деле, в научной терминологии называется «иллюзией».

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 12:32

      Блин, о чём рассуждает эта посредственность?

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 12 марта 2016, 12:09

      Канунников: «Не буду праздновать гол в ворота «Зенита»
      -----------
      Это недостаточно информативное заявление.
      Канунников обязан ещё заявить: будет ли он праздновать дубль. Далее: будет ли он праздновать хеттрик. Далее: будет ли он праздновать покер. Далее: а что, если он забьёт в одном матче сто голов Зениту? Ведь есть же такая вероятность - а Канунников почему-то молчит.
      Не порядок.
      -
      А вообще, такого пустомелю нужно было продавать прямо в Спартак.
      Там он был бы в родной стихии пустых балаболов.

      2
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      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > ФК Зенит всея Руси 12 марта 2016, 12:50

      а при чем тут спартак.заклинило тебя походу.а если говорить про балабола то у вас есть балабол из спартака дзюба.он же спартач .

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > апоголлл 12 марта 2016, 12:59

      Тебя видать фанаты Спартака так унизили и опустили,что ты даже в комментарии Каннуникова ищешь повод задеть этот клуб.Он заявляет об уважительном отношении к болельщикам Язенита,а его эти болельщики принижают,порадокс.

      -1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > джон базелон 18 марта 2016, 23:54

      ты мудак почитай коммент на какой я ответил до конца.а потом тявкай.а насчет унижения пишут те которых уже унизили и ты походу знаешь в этом толк.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 марта 2016, 11:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Первый гол не надо, а второй можно

      -5
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      Рейтинг: +407

      18JG 12 марта 2016, 11:21

      Все помнят тебя, Макс. Только забиваешь ты очень-очень редко.

      2
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