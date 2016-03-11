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Пеллегрини: «О своем будущем я подумаю в мае»

11 марта 2016, 22:40

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини заявил, что полностью сосредоточен на работе и не думает о своем уходе из клуба. Напомним, по окончании сезона манкунианцев возглавит Хосеп Гвардиола.

«Я думаю о матче с «Норвичем», а когда в мае моя работа здесь закончится, я подумаю о своем будущем. Я просто сфокусировался на работе, сейчас я очень спокоен», – сказал Пеллегрини.

Также наставник «горожан» поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«Все будет зависеть от того, как мы справимся с давлением. У нас нет права на оплошность – нужно выигрывать все матчи. Если в следующих двух играх чемпионата мы победим, то под давлением окажутся другие. А если квалифицируемся в четвертьфинал Лиги чемпионов, то это станет еще одним достижением», – сказал Пеллегрини.

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Сити Пеллегрини Мануэль
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