Григорий Суркис: «У Киева есть хорошие шансы принять финал ЛЧ 2018 года»

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис рассказал о том, как продвигается работа по получению Киевом права на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.

«В направлении продвижения заявки на получение права проведения финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 проделана огромная работа. Об этом знают непосредственно в УЕФА и учтут это, когда будет приниматься решение.

У нас есть гарантии и поддержка президента Украины, есть понимание с государственными органами и городом, с правоохранительными органами.

Огромным плюсом для нашей заявки является еще и тот факт, что поединок 1/16 финала Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Манчестер Сити» прошел без каких-либо нареканий и замечаний со стороны УЕФА.

У меня гарантий нет, но у нас есть хорошие шансы принять решающий матч Лиги чемпионов 2018 года», – приводит слова Суркиса Sportarena.com.