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    ФНЛ. Базелюк помог «СКА-Энергии» обыграть КАМАЗ, «Газовик» был сильнее «Тосно»

    В матче 25-го тура ФНЛ лидер первенства «Газовик» благодаря голу Хызыра Аппаева одержал победу над «Тосно» 1:0.

    В других встречах «Енисей» со счетом 4:0 разгромил «Байкал», а гол арендованного у ЦСКА нападающего Константина Базелюка помог «СКА-Энергии» взять верх над КАМАЗом.

    Чемпионат России. ФНЛ. 25-й тур

    Енисей – Байкал – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ломакин, 16; 2:0 – Иванов, 40; 3:0 – Ибрагимов, 52; 4:0 – Исаев, 61.

    Тосно – Газовик – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Аппаев, 41.

    КАМАЗ – СКА-Энергия – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:2 – Ваганов, 20; 0:2 – Базелюк, 32.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 14:54

      Хоть какая от Базелюка польза, ага.

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