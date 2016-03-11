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  • Панов: «Кержакова вызвали во многом из-за проблем сборной России в атаке»

Панов: «Кержакова вызвали во многом из-за проблем сборной России в атаке»

11 марта 2016, 17:40
8

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов поделился своим мнением о вызове форварда «Цюриха» Александра Кержакова в национальную команду на товарищеские матчи против Литвы (26 марта, Москва) и Франции (29 марта, Париж).

«Слуцкий и раньше говорил, что вызовет Кержакова в сборную, если тот будет играть. Для усиления атаки национальной команде необходим форвард высокого класса, коим является Кержаков. Сейчас он играет, набирает форму, и вызов в сборную – аванс для Александра. Это означает, что Кержаков все еще нужен команде и за ним следят. Главное, чтобы Александр отнесся к этому серьезно, потому что национальной команде сейчас нужен нападающий, способный решить эпизод. Кержакова вызвали во многом из-за проблем сборной России в атаке», - отметил Панов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Россия Цюрих Кержаков Александр Панов Александр
Комментарии (8)
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Медвепут великий
1457709394
Помним помним "кержаковить")) А лучше нет(((
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Aztec58
1457712397
Вызвали исключительно в педагогических целях, ага.
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ФК Зенит всея Руси
1457712780
Хорош уже завидовать, Панов. Глоь за свой ФКСМ и не комментируй то, к чему отношения уже не имеешь. - В сборную приглашают лучших. Кто сейчас играет лучше, результативнее Кержакова? Вот то-то и оно.
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Вомбат
1457716423
Вызвали плохонького Кержакова из-за проблем в атаке, ага. А где у сборной России нет проблем? Даже во вратарскую линию вызвали плохонького Гильерме.
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mnb 95
1457716926
Вызвали, но не факт что он выйдет на поле.
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nemolod
1457717788
ЛВС зря вызывать не станет,но раз пригласил,значит обязательно захочет посмотреть в деле!
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