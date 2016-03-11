Панов: «Кержакова вызвали во многом из-за проблем сборной России в атаке»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов поделился своим мнением о вызове форварда «Цюриха» Александра Кержакова в национальную команду на товарищеские матчи против Литвы (26 марта, Москва) и Франции (29 марта, Париж).

«Слуцкий и раньше говорил, что вызовет Кержакова в сборную, если тот будет играть. Для усиления атаки национальной команде необходим форвард высокого класса, коим является Кержаков. Сейчас он играет, набирает форму, и вызов в сборную – аванс для Александра. Это означает, что Кержаков все еще нужен команде и за ним следят. Главное, чтобы Александр отнесся к этому серьезно, потому что национальной команде сейчас нужен нападающий, способный решить эпизод. Кержакова вызвали во многом из-за проблем сборной России в атаке», - отметил Панов.